محاولات الغرب خنق روسيا وبيلاروس باءت بالفشل

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن نتائج التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري بين مينسك وموسكو في العام 2022 تشير إلى فشل محاولات الغرب لخنقهما.

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وقال لوكاشينكو، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى مينسك اليوم في زيارة رسمية: "محاولات خنقنا (روسيا وبيلاروس) فشلت بالفعل. سنصمد بالتأكيد.. لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا من جميع النواحي في كل من روسيا وبيلاروس".

وأشار الرئيس البيلاروس إلى أنه كان على إطلاع على نتائج روسيا الاقتصادية للعام الماضي، مؤكدا أن بيلاروس حققت نفس النتائج تقريبا.

وأعرب لوكاشينكو عن رضاه لنتائج التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين العام الماضي رغم العقوبات الخارجية المفروضة على البلدين.

المصدر: RT