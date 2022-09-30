أسعار النفط تعكس اتجاهها وتصعد نحو 90 دولارا للبرميل

عاودت أسعار النفط اليوم الجمعة الارتفاع بعد انخفاض تم تسجيله في مطلع التعاملات، وتتجه الآن عقود الخام العالمي مزيج "برنت" نحو مستوى 90 دولارا للبرميل.

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وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.19% إلى 82.20 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.19% أيضا إلى 89.54 دولار للبرميل.

وقبل ذلك في التعاملات الصباحية كانت أسعار النفط في المنطقة الحمراء، حيث تم تداول خام "برنت" عند 87.93 دولار للبرميل، والخام الأمريكي عند 80.82 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت تعاملات أمس عند 88.49 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 81.23 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

المصدر: RT