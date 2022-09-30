أسعار النفط تواصل الانخفاض

واصلت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، تراجعها، في ظل القلق حيال الركود الاقتصادي المحتمل، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 08:01 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.63% إلى 87.93 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.50% إلى 80.82 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت تعاملات أمس عند 88.49 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 81.23 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

المصدر: RT