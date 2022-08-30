بولندا تقترح تغيير آلية تحديد أسعار الطاقة في أوروبا

اقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي تغيير آلية تحديد أسعار الطاقة في أوروبا لغرض خفضها وعدم الاعتماد على الغاز الروسي.

وقال مورافيتسكي في ختام اجتماع رؤساء حكومات الدول المطلة على بحر البلطيق في كوبنهاغن، يوم الثلاثاء: "تحدثت مع رؤسا وزراء الدنمارك وفنلندا وإستونيا. وجميع تلك الدول متفقة على ضرورة التغييرات التي ستجعلنا واثقين من أن آلية تحديد الأسعار في أوروبا، وهذا يعني في بولندا أيضا، لن تعتمد على الغاز الروسي".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "تغيير آلية تحديد أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الطاقة الكهربائية يعتبر الشرط الأول لخفض الأسعار. وأنا على ثقة بأننا سنكمل العمل قريبا على الآليات الجديدة التي من شأنها أن تسمح بخفض أسعار الطاقة في بولندا".

وأشار إلى أن القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة في هذا الصدد.

المصدر: نوفوستي