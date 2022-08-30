وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو للاستعداد "لشتاء قاس للغاية"

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير رجال الأعمال الفرنسيين إلى تقليص استهلاك الطاقة والاستعداد "لشتاء شديد القسوة".

وقال الوزير الفرنسي خلال لقاء مع الاتحاد الفرنسي لرجال الأعمال، يوم الثلاثاء: "يجب أن نستعد للسيناريو الذي سنواجه فيه شتاء قاسيا للغاية. ويجب إيجاد طرق لتوزيع الطاقة التي تستهلكها المنشآت في حال نضطر لمواجهة الصعوبات هذا الشتاء".

ودعا لومير إلى تقليص استهلاك الكهرباء في المنازل وعلى وسائل النقل وداخل المنشآت وفي المؤسسات الإدارية والمحلات التجارية.

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وأكد أن الدعم الحكومي للشركات التي تتجاوز مدفوعات الغاز والكهرباء الـ 3% من ميزانها في 2021، سيتم تمديده حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار استطلاع الآراء الذي أجرته قناة BFMTV، إلى أن 58% من الفرنسيين يعتبرون أنه من الممكن تقليص استهلاك الطاقة، بينما أكد 38% أنهم يستهلكون أدنى قدر ممكن من الكهرباء.

وحسب معطيات قناة LCI الفرنسية، فإن 59% من الطاقة في فرنسا تستهلكها المشاريع الصناعية والشركات.

وكانت الحكومة الفرنسية قد اتخذت عددا من الإجراءات لتقليص استهلاك الطاقة.

المصدر: نوفوستي