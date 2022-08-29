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دونيتسك الشعبية تقترح على أوروبا شراء فحم دونباس من خلال وسطاء

مال وأعمال

دونيتسك الشعبية تقترح على أوروبا شراء فحم دونباس من خلال وسطاء
Globallookpress Robert KingZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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لم يستبعد حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، شراء أوروبا للفحم من إقليم دونباس عبر وسطاء.

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جاء ذلك في تصريح لقناة "روسيا 24"، حيث قال بوشيلين إن عددا من الدول الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنهم دفعوا بأنفسهم إلى ركن صعب يتعلق بموقفهم من الغاز الروسي يمكن أن يهتموا بفحم دونباس.

وتابع بوشيلين: "من الصعب علينا تتبع المشتري النهائي للفحم، إلا أن بعض الدول الأوروبية، وسط ارتفاع قياسي في أسعار الكهرباء والغاز، قد عادت إلى استخدام الفحم وزيت الوقود لتوليد الكهرباء. وقالت شركة (يونيبر) الألمانية، على وجه التحديد، إنها ستطلق محطة طاقة حرارية احتياطية تعمل بالفحم، اعتبارا من نهاية أغسطس، لضمان توفير كهرباء كافية في ألمانيا خلال فصل الشتاء".

المصدر: نوفوستي

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