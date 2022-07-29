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صندوق النقد الدولي يحذر من خطر الانقسام الجيوسياسي للعالم بسبب أوكرانيا

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي يحذر من خطر الانقسام الجيوسياسي للعالم بسبب أوكرانيا
AFP
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سرد صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره موخرا، العوامل السلبية في تطور الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وتضمنت القائمة، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والمالية التقليدية (تشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها)، خطر انقسام العالم إلى كتل جيوسياسية نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وحذر صندوق النقد الدولي، من أن هذا سيمنع الدول من المشاركة في مكافحة المشاكل العالمية، بما في ذلك مشكلة التغيرات في المناخ.

وأضاف التقرير: "أحد المخاطر الجسيمة على المدى المتوسط، يكمن ​​في أن الأعمال العسكرية في أوكرانيا ستسهم في تجزئة الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية ذات معايير تكنولوجية يمكن تمييزها بوضوح، وأنظمة دفع عبر الحدود، وعملات احتياطية".

ولكن خلال كل ذلك، لا يرى الصندوق وجود علامات مهمة في الوقت الحالي، تدل على "إعادة التوطين" (عودة الإنتاج إلى وطنه من البلدان ذات التكاليف المنخفضة) أو تراجع العولمة في التجارة.

المصدر: news.mail.ru

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