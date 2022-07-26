صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022

حسن صندوق النقد الدولي، في تقرير له اليوم الثلاثاء، توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام الجاري 2022، لكنه قلص التوقعات لأداء الاقتصاد الروسي للعام القادم 2023.

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وحسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العام 2022، حيث أصبح يتوقع تراجعه بنسبة 6% بعد توقعات سابقة كانت عند تراجع بنسبة 8.5%.

وفيما يتعلق بالعام القادم 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5% بدلا من 2.3%.

كذلك خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2% للعام 2022، ومن 3.6% إلى 2.9% للعام 2023.

كما زاد الصندوق توقعاته بنسبة 0.9% للتضخم إلى 8.3% في العام 2022، وإلى 5.7% في العام 2023.

وقال الصندوق في التقرير: "واجه الاقتصاد العالمي الذي ضعف بفعل الوباء عدة صدمات: تضخم أعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، ونتيجة ذلك تم تشديد الأوضاع المالية، إلى جانب حدوث تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الاقتصاد الصيني في ظل تفشي COVID-19 والإغلاقات المرافقة لذلك، المزيد من النتائج السلبية للحرب في أوكرانيا".

المصدر: برايم