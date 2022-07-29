هنغاريا : بعد هذا الاتفاق مع روسيا سنكون بخير

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأن هنغاريا (المجر) تتوقع التوصل إلى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف.

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وقال أوربان في حديث لإذاعة "راديو كوسوث" اليوم الجمعة: "نتفاوض مع الروس لشراء غاز بحجم 700 مليون متر مكعب إضافية. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف. وبعد ذلك سنكون بخير تماما".

والأسبوع الماضي كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هنغاريا تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في طلبها على الفور.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الروسي مع نظيره الهنغاري بيتر سيارت، في موسكو، بعد مفاوضات ثنائية.

المصدر: نوفوستي