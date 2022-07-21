وزير الخارجية الروسي: هنغاريا تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن هنغاريا (المجر) تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في طلبها على الفور.

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وقال لافروف للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارت، في موسكو اليوم الخميس: "أبلغنا زملاؤنا اليوم أن الحكومة المجرية مهتمة بشراء كميات إضافية من الغاز هذا العام. سيتم الإبلاغ عن هذا الطلب ودراسته على الفور".

وأشاد وزير الخارجية الروسي بالمحادثات التي جرت مع نظيره الهنغاري، وقال إن "المحادثات عقدت في جو عملي وكانت ذات محتوى فعال".

من جهته صرح وزير الخارجية المجري بأن بلاده قررت شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الإضافي ولن نستطيع فعل ذلك بدون إمدادات من روسيا.

وأعرب الوزير عن استعداد بلاده لشراء كميات إضافية من الغاز الروسي، كما أنها يمكن أن تستلم 20 مليون متر مكعب أخرى من الوقود الأزرق يوميا.

وأضاف سيارت أن هنغاريا تود إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن مشتريات الغاز الإضافية في أقرب وقت ممكن، وكذلك بدء استلام إمدادات الغاز هذه.

وكان الوزير الروسي قد أشار قبل البدء في المحادثات إلى أن روسيا وهنغاريا تكثفان التعاون الاقتصادي على الرغم من ضغوط العقوبات الغربية. وقال لافروف إن روسيا وهنغاريا عازمتان على تعزيز الشراكة وتنفيذ المشاريع الكبرى، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والنقل.

المصدر: نوفوستي + تاس