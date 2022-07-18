هنغاريا تحث أوروبا على البحث عن سلام في أوكرانيا بدلا من فرض عقوبات جديدة على روسيا

صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي البحث عن طرق لتحقيق التسوية السلمية في أوكرانيا بدلا من صياغة عقوبات جديدة ضد روسيا.

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وكتب سيارتو في صفحته على "فيسبوك" قبل اجتماع جديد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يتدهور الوضع العسكري (في أوكرانيا)، لكن بروكسل تقوم بصياغة حزمة جديدة من العقوبات بدلا من إحلال السلام".

وأضاف: "إن السلام هو الحل الوحيد الذي يسمح لاحقا بمنع وقوع ضحايا بشرية لا معنى لها وإزالة التضخم والتغلب على الغموض الكامل في مجال الطاقة وإزالة الصعوبات في مجال إمدادات الغذاء".

ومن المتوقع أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة ضد روسيا بما في ذلك حظر توريد الذهب الروسي وتقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 500 مليون يورو. كما سيبحثون الوضع حول نقل الحبوب من أوكرانيا بطرق بحرية. وتأمل بروكسل بنجاح المفاوضات التي تجريها روسيا وتركيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة في إسطنبول. هذا وسيتناول الوزراء الأوروبيون أيضا العملية السلمية في الشرق الأوسط والعلاقات مع بلدان الخليج العربي وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية والأزمة في سريلانكا.

المصدر: تاس