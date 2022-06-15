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"غازبروم" تبلغ شركة "إيني" بتخفيض إمدادات الغاز بنسبة 15%

مال وأعمال

Globallookpress Stefan Sauer/dpa
صورة أرشيفية
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قال متحدث باسم الشركة الإيطالية "إيني" لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "غازبروم" أبلغت الشركة بتخفيض إمدادات الغاز بنسبة 15% اليوم الأربعاء.

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وقال المصدر إن الإمدادات تراجعت بنحو 15% بعد ظهر اليوم، وجاء في بيان "إيني" أن "غازبروم" لم تخطر الشريك الإيطالي حول السبب في خفض إمدادات الغاز. وتابع البيان أن "إيني" تراقب الوضع باستمرار.

يأتي ذلك بعد أن صرحت "غازبروم" يوم أمس الثلاثاء، 14 يونيو، بأنها سوف تخفض التدفقات عبر خط أنابيب "السيل الشمالي"، وهو خط الأنابيب الرئيسي لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، بنسبة 40%، بسبب مشكلات فنية في محطتها بالبلطيق، ما زاد من تفاقم مخاوف إمدادات الغاز في القارة الأوروبية.

وتقود "إيني" جهود حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، لتقليل اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي، من خلال علاقاتها مع الدول الإفريقية المنتجة للغاز الطبيعي.

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ

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