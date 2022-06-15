وزير الطاقة اللبناني يكشف آخر تطورات ملف استجرار الغاز من مصر عبر سوريا

أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أن "هناك تقدما نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا إلى لبنان".

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وفي تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، أشار وليد فياض إلى أنه "بحث في هذا الملف مع الوسيط الأمريكي بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،أموس هوكشتاين، الذي أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل انجاز المراحل المتبقية"، لافتا إلى أن "اللمسات الأخيرة توضع على المسودة النهائية لهذه الاتفاقية، وأنه من المتوقع أن يعقد قريبا اجتماع في بيروت يضم ممثلين عن وزارتي الطاقة في مصر وسوريا لتوقيعها".

وأوضح فياض أن "هوكشتاين أكد له أنه سيساعد في الاتجاهات الآتية":

- العمل مع البنك الدولي للتسهيل والاسراع في بدء تمويل المشروع من دون إضافة شروط إضافية.

- تحييد هذا المشروع عن عقوبات قانون "قيصر".

- التدخل لدى العراقيين لتمديد عقد توريد الفيول إلى لبنان، والذي ينتهي في سبتمبر لمقبل".

كما أكد وزير الطاقة اللبناني أنه "من الضروري البدء قريبا باستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا الى لبنان حتى تتحسن منظومتنا الكهربائية ونصبح قادرين على زيادة الانتاج وتزامناً رفع التعرفة لتحقيق الاستدامة المالية".

وكشف أن الوسيط الأمريكي "وافقه الرأي وأبلغ إليه أنه متحمس لإنجاز اتفاقية استجرار الغاز في أسرع وقت ممكن، واذا أمكن خلال الشهرين المقبلين، وأنه سيسعى إلى المساهمة في تذليل العقبات التي تعترضها"، موضحا أن "هوكشتاين أبدى أيضا اهتماما بمتابعة اتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن بعد الانتهاء من اتفاقية الغاز".

ونقل عنه أنه "سمع من الملك الأردني عبد الله الثاني، كما سمعنا نحن، حرصا على تنفيذها في أسرع وقت ممكن بعد تأمين التمويل الضروري لها".

المصدر: "الجمهورية"