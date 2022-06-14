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لا حرب مع إسرائيل.. وزير خارجية لبنان يتحدث وفق معلومات "دقيقة"

أخبار العالم العربي

لا حرب مع إسرائيل.. وزير خارجية لبنان يتحدث وفق معلومات
AFP
وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب
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بعد تصاعد أزمة ملف الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل، عمل وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، على طمأنة اللبنانيين، بعدم وجود مؤشرات لاندلاع حرب.

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وفي تصريحات لصحيفة "النهار"، قال عبد الله بوحبيب: "ليست هناك مؤشرات جدية من جانب إسرائيل و"حزب الله" لوقوع حرب رغم التهديدات المتبادلة بين الطرفين، وهذا المعطى مبني على معلومات دقيقة من دوائر معنية".

وأوضح بوحبيب أن "الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، سيسمع ردا لبنانيا موحدا حول المساحة البحرية المتفق عليها"، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل الى اتفاق في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

كما أكد وزير الخارجية أن "لبنان يريدا اتفاقا، وكذلك الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن أمريكيين وأمميين ينقلون عن الطرف الاسرائيلي رغبته أيضا في إنجاز الاتفاق".

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المصدر: "النهار"

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