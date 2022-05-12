دراغي من واشنطن: ألمانيا سددت ثمن الغاز الروسي بالروبل

أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أن ألمانيا سددت بالفعل ثمن الغاز الروسي بالروبل، وأعرب عن رأيه بأن سداد الغاز بالعملة الروسية لا يعد انتهاكا للعقوبات المفروضة على موسكو.

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ووصف المسوؤل الإيطالي مدفوعات الغاز الروسي بالروبل بأنها "رمادية"، مشيرا إلى أنه لا قرار رسميا بأنها انتهاك للعقوبات.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أعتقد أن مدفوعات الغاز ستستمر لسبب بسيط: لا يوجد بيان رسمي يفيد بأن مثل هذه المدفوعات تنتهك العقوبات، لذا فهذه منطقة رمادية".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن شركة الطاقة الألمانية VNG وافقت على سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل عبر "غازبروم بنك"، أي أن الشركة فتحت حسابا في "غازبروم بنك" الروسي وذلك بناء على الآلية التي طرحتها موسكو.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان صدر عن الشركة الألمانية أنها تعتزم تحويل مدفوعات الغاز الروسي باليورو إلى حساب مفتوح لدى "غازبروم بنك"، ومن ثم يجري تحويل اليورو إلى الروبل وفق أسعار البورصة في موسكو.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طالت التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

وبموجب مرسوم رئاسي روسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم".

المصدر: RT + بلومبرغ