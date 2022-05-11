شركة ألمانية توافق على سداد ثمن الغاز الروسي عبر الآلية التي طرحتها موسكو

وافقت شركة VNG الألمانية على سداد ثمن الغاز الروسي المورد إليها عبر "غازبروم بنك"، أي أن الشركة فتحت حسابا في "غازبروم بنك" وذلك بناء على الآلية التي طرحتها موسكو.

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ونقلت وسائل إعلام غربية عن بيان صدر عن الشركة الألمانية أنها تعتزم تحويل مدفوعات الغاز الروسي باليورو إلى حساب مفتوح لدى "غازبروم بنك".

وأعربت الشركة الألمانية أن تحويل الأموال من اليورو إلى الروبل الروسي لن يسبب صعوبات، لكن الشركة لم تؤكد فيما إذا تم فتح حسابين لدى "غازبروم بنك" باليورو والروبل أم فقط بالعملة الأوروبية.

وفي وقت سابق، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن ألمانيا ستدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الأوروبية، فيما قالت المفوضية الأوروبية إنها ستعتبر الوفاء بشروط موسكو تحايلا على العقوبات الأوروبية.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

وبموجب مرسوم رئاسي روسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم".

المصدر: "أر بي كا"