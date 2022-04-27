"باسف" الألمانية تعلن وقف أنشطتها في روسيا وبيلاروس

قررت شركة "باسف" الألمانية، التي تعد أكبر شركة للكيميائيات في العالم، وقف أنشطتها في روسيا وبيلاروس بحلول شهر يوليو المقبل، وذلك على خلفية الأحداث المرتبطة بأوكرانيا.

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ووفقا لبيان نشرته الشركة الألمانية اليوم الأربعاء، سيتم إيقاف الأنشطة باستثناء الأعمال المتعلقة بإنتاج الغذاء، حيث أن الوضع الحالي في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى أزمة غذاء عالمية.

وأشار البيان إلى أن "باسف" أعلنت في 3 مارس الماضي أنها لن تنفذ مشاريع جديدة في روسيا وبيلاروس في ظل الأحداث المرتبطة بأوكرانيا.

ومع فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها أو تعليق أعملها في روسيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: تاس