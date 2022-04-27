"بعد تعليق الأنشطة بسبب أوكرانيا".. شركة ألمانية تستأنف نشاطها في روسيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن أحد متاجر الشركة الألمانية "أوبي" (OBI)، المختصة في تجارة التجزئة لمواد البناء، استأنف عمله في العاصمة الروسية موسكو.

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وبحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية لشركة "أوبي" (OBI) فإنه من المخطط استئناف عمل متجر واحد في موسكو ابتداء من 27 أبريل الجاري، على أن يتم افتتاح باقي متاجر الشركة في موسكو ومدينة سان بطرسبورغ بحلول 1 مايو المقبل، فيما من المقرر افتتاح جميع المتاجر في المناطق الروسية بحلول 11 مايو 2022.

وكانت شركة "أوبي" (OBI) قد قررت في أوائل مارس الماضي تعليق الأنشطة بشكل مؤقت في روسيا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وبالإضافة للشركة الألمانية أعلنت شركات غربية أخرى تعليق الأنشطة أو الانسحاب، وجاء ذلك في ظل ضغط العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي