البنك المركزي المصري يقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس، أنه قلص أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس.

وأضاف في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أنه حدد الفائدة عند 9.75 بالمئة للإقراض و8.75 بالمئة للإيداع.

كما أقر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية تخفيضا على سعر الائتمان وحسما بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 9.25%.

وكان 15 من أصل 18 محللا استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.

المصدر: "رويترز"