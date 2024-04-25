واشنطن: المساعدات العسكرية ستصل أوكرانيا خلال أيام

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن المساعدات العسكرية الأمريكية ستصل إلى أوكرانيا خلال أيام، وأن جزءا منها موجود حاليا في بولندا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن "هذه القائمة تتضمن بنودا، يمكن تسليم ما تتضمنه بسرعة، أي خلال عدة أيام. وكما تعرفون، كثير من أسلحتنا موجود في بولندا".

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وأشار إلى أن نقل بعض الأسلحة الأخرى سيتطلب "مزيدا من الوقت"، مضيفا أن مواعيد نقل المساعدات يفترض أن يكشف عنها البنتاغون.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع يوم الأربعاء على التشريع الذي يقضي بتقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، بقيمة مليار دولار، وذلك إثر مصادقة مجلسي الكونغرس عليه بعد أشهر من الخلافات.

وتضم الحزمة الجديدة مختلف أنواع الصواريخ، بما فيها تلك المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، وعربات مدرعة، وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأخرى للطائرات، وذخيرة للمدفعية وغيرها من المواد.

المصدر: تاس