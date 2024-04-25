روسيا تعلن اثنين من دبلوماسيي سفارة لاتفيا "شخصين غير مرغوب بهما"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها أبلغت اثنين من دبلوماسيي سفارة لاتفيا بأنهما شخصان غير مرغوب فيهما. وذلك كإجراء جوابي.

ففي وقت سابق من اليوم، تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة لاتفيا في الاتحاد الروسي، السيدة دايس روتكا، إلى وزارة الخارجية الروسية.

"وتم إبلاغ رئيسة البعثة اللاتفية احتجاجا شديد اللهجة بسبب إعلان اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية في لاتفيا شخصين غير مرغوب بهما دون أي سبب.

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واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك وفقا للمادة "9" من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية عن عام 1961 سيتم طرد اثنين من الموظفين الدبلوماسيين العاملين في سفارة لاتفيا من روسيا".

كما أشارت الوزارة إلى أن روسيا الاتحادية ستتخذ حتما خطوات أخرى مؤلمة للاتفيا إذا "واصلت الجمهورية أعمالها العدائية ضد الدبلوماسيين الروس".

في مارس الماضي طردت لاتفيا دبلوماسيا روسيا واعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه".

واضحت الخارجية اللاتفية أن قرار الطرد جاء بسبب أحد تصريحات السفارة التي اعتبرتها الخارجية اللاتفية "غير مقبولة واستفزازية" دون توضيح نوعية التصريحات.

وفي إبريل 2022 طردت لاتفيا ثلاثة ثلاثة دبلوماسيين روس، كما خفضت ريغا ريغا اعتبارا من فبراير 2023 مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

المصدر: تاس