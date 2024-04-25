ريابكوف: روسيا تعد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تعد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن عسكرة الفضاء كمقدمة لمعاهدة دولية تمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

قال ريابكوف للصحفيين "سنقدم مشروعنا في المستقبل القريب، وسيكون شاملاً. المشروع في سياقه العام لا يشمل الأسلحة النووية، لأن جميع القرارات بهذا الشأن قد تم اتخاذها منذ فترة طويلة، وقد تم التوقيع على جميع المعاهدات المتعلقة بذلك، وإذا كان لديهم أي أفكار وهمية تتعلق بمسألة ما، فعليهم على الأقل أن يشرحوا لنا ما يخيفهم ويقلقهم على وجه التحديد".

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وقال ريابكوف "سنقدم مشروعا شاملا، نعتقد أنه يمكن أن يمهد لصياغة معاهدة دولية تمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي".

وأكد ريابكوف في وقت سابق أن صعوبة مواصلة الحوار مع واشنطن حول الفضاء والاستقرار الاستراتيجي، في رد على اتهامات أمريكية لروسيا بالسعي لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

المصدر: ريا نوفوستي