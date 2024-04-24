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موسكو: نريد فرض حظر شامل على نشر الأسلحة في الفضاء

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موسكو: نريد فرض حظر شامل على نشر الأسلحة في الفضاء
AP Yuki Iwamura
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا تسعى لفرض حظر شامل على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "نريد حظرا على أي أسلحة في الفضاء، وليس فقط أسلحة الدمار الشامل".

وتابع، مخاطبا نظيرته الأمريكية: "وأنتم لا تريدون ذلك. وسأطرح عليكم سؤالا: لماذا؟".

وأكد نيبينزيا: "نحن على استعداد لعقد اتفاقية دولية ملزمة قانونيا في أي لحظة، وهي يجب أن تتضمن الحظر الشامل على نشر أي أنواع من الأسلحة في الفضاء الكوني، وليس فقط أسلحة الدمار الشامل، التي يحظر نشرها أصلا بموجب المعاهدة حول الفضاء".

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وأضاف: "لكن المشكلة تتمثل في أن شركاءنا الغربيين غير مستعدين لذلك، وهم بالذات يعملون بنشاط على استثمار الفضاء عسكريا".

وأشار إلى أن الغرب في حقيقة الأمر "لا يعتزم التخلي عن عسكرة الفضاء".

المصدر: نوفوستي

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