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أكثر من 20 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في تايلاند (فيديو)

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أكثر من 20 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في تايلاند (فيديو)
AFP
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لقي 23 شخصا حتفهم بانفجار في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة سوفانبوري بوسط تايلاند اليوم الأربعاء، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ناتابات سوانبراتيب، حاكم المحافظة قوله: "تلقينا تقارير من فريق إبطال الذخائر المتفجرة تفيد بوقوع 23 حالة وفاة مؤكدة".

وذكر ناتابات أن السلطات لا تزال تحقق في السبب المحتمل للانفجار الذي وقع حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر قرب بلدة سالا كاو في سوفانبوري.

وقالت الشرطة إن المنطقة المحيطة بالمصنع لم تتضرر.

وأظهرت صور نشرها جهاز الإنقاذ المحلي حطاما معدنيا على الأرض وسط تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف.

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ووقع الانفجار قبل أقل من شهر من حلول العام الصيني الجديد في فبراير، حيث يزداد الطلب على الألعاب النارية.

وتشهد تايلاند بشكل متكرر انفجارات تقع في المعامل التي تنتج المفرقعات والألعاب النارية.

لقي 10 أشخاص حتفهم وجرح أكثر من 100 عندما وقع انفجار في معمل للألعاب النارية في محافظة ناراثيوات الجنوبية العام الماضي.

المصدر: وكالات

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