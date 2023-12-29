مصرع شخصين جراء انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

أفادت صحيفة Figaro نقلا عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن أما وابنها من بريطانيا لقيا مصرعهما في جبال الألب في مقاطعة هوت سافوي الفرنسية نتيجة انهيار ثلجي.

وقالت الصحيفة: "توفي شخصان يوم الخميس 28 ديسمبر نتيجة انهيار ثلجي في كتلة مونت بلانك. إنهما أم وابنها، مواطنان بريطانيان كانا يتزلجان مع أسرتهما".

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وقال المدعي العام المحلي، إن المرأة البالغة من العمر 54 عاما وابنها البالغ من العمر 22 عاما كانا جزءا من "مجموعة من 5 متزلجين من بريطانيا، جميعهم من نفس العائلة"، إلى جانب مدرب عرفوه منذ عدة سنوات.

وذكرت الصحيفة أن الانهيار الثلجي حدث بعد ظهر يوم الخميس على ارتفاع 2300 متر عندما كانت الأم والابن يتزلجان مع مدرب خارج المنطقة المخصصة للتزلج، وقد يكون سبب الانهيار هو تصرفات المتزلجين الآخرين على مستوى أعلى.

المصدر: نوفوستي