صرح الخبير في مركز "المعهد المستقل" الأمريكي للأبحاث، أيفن إيلاند، بأن الإنفاق الأمريكي على دعم أوكرانيا أظهر أن واشنطن غير قادرة على مساعدة جميع حلفائها.

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وكتب إيلاند في مقالة لمجلة "National Interest": "يجب أن تجعل الخسائر الفادحة واستبدال الأسلحة وإنفاق الذخيرة باهظة الثمن على الصراع في أوكرانيا وحدها، الأمريكيون يتساءلون... عما إذا كانت الولايات المتحدة قد بالغت في تقدير نفسها، ووعدت بشكل رسمي وغير رسمي بحماية مجموعة متزايدة باستمرار من البلدان في جميع أنحاء العالم".

ودعا إلى الاهتمام بالحجم الهائل للدين العام الأمريكي، مشيرا إلى أن دعم كييف وتل أبيب يساهم في نموه.

كما ذكر أن الحصة الأمريكية في الناتج الداخلي الإجمالي العالمي انخفضت من 50% بعد الحرب العالمية الثانية إلى 15% في السنوات الأخيرة، مضيفا أن الولايات المتحدة تتحمل 40% من إجمالي الإنفاق الدفاعي في العالم.

وحذر الخبير من أنه "في المستقبل إذا كان اثنان من حلفائنا الرسميين سيتعرضون للهجوم في آن واحد... سيؤدي هذا إلى تدفق كبير للضرائب (من الولايات المتحدة) بحيث يبدو الإنفاق على أوكرانيا ضئيلا مقارنة معه".

وكتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. فمثلا أشارت صحيفة "New York Times" إلى أن أوكرانيا تعاني من نقص اهتمام وسائل الإعلام ومن نقص الذخيرة. وبينما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم كل من كييف وتل أبيب، فقد تحتاج إسرائيل في النهاية إلى الأسلحة التي تنفد من أوكرانيا الآن.

المصدر: نوفوستي