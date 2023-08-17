إيران.. إحالة قضية الطائرة الأوكرانية إلى المحكمة العليا للبتّ النهائي

أعلن رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية إحالة قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها الدفاعات الإيرانية خطأ عام 2020 إلى المحكمة العليا، لإصدار القرار النهائي فيها.

وقال أحمد رضا بورخاقان، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة والأمن الداخلي في محافظة هرمزكان جنوب إيران: "بالطبع صدر القرار النهائي بشأن قضية الطائرة الأوكرانية، ولكن بالنظر إلى اعتراض أولياء الدم وبعض المتهمين، فقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها وإصدار قرار نهائي بشأنها".

يذكر أن ركاب الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176 شخصا بالإضافة إلى أفراد الطاقم التسعة لقوا حتفهم في 8 يناير 2020 جنوب العاصمة طهران إثر إصابة الطائرة بصاروخ من قبل الدفاع الجوي عن طريق الخطأ بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" الدولي، في رحلة من طهران إلى أوكرانيا. وكان غالبية الركاب من الإيرانيين بالإضافة الى عدد من رعايا أوكرانيا ودول أخرى.

وفي 11 يناير 2020، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن سقوط الطائرة الأوكرانية تم بالدفاعات الجوية الإيرانية عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أن "الطائرة الأوكرانية أسقطت بعد اقترابها من مركز عسكري "حساس".

وفي أبريل الماضي أعلنت المحكمة العسكرية في إيران، الحكم بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في ملف سقوط الطائرة الأوكرانية.

المصدر: irna + RT