"هدفها بث الفتنة".. موسكو تجدد نفي تقارير عن "محادثاتها السرية" مع واشنطن حول أوكرانيا

نفت الخارجية الروسية صحة تقارير زعمت وجود "محادثات سرية" بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا، محذرة من أن مثل هذه الأكاذيب سيستمر ترويجها بهدف "بث الفتنة".

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات للقناة "الأولى" الروسية اليوم الأربعاء: "لم يجر لافروف، بخلاف ما صوره الإعلام الأمريكي، أي مفاوضات على أي مسار ثان أو ثالث حول أوكرانيا. هذه أخبار مزيفة تم ضخها عمدا. وستستمر إثارة هذا الموضوع مستقبلا، من أجل زعزعة استقرارنا بما في ذلك من الداخل".

وأضافت أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة "سيستمر من أجل زرع الشكوك في مواقفنا.. لدى دول الجنوب العالمي وبث الفتنة في صفوفها وتقويض ثقتها ببلدنا" من خلال "ادعاء أن روسيا لا تزال مستعدة لإجراء نوع من المفاوضات شبه القانونية (مع الغرب) حتى في ظل قيامهم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وهذا باطل".

وأكدت زاخاروفا أن اجتماعات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع خبراء سياسيين "ليست أكثر من تبادلات لوجهات النظر".

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في وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع لافروف في أبريل لتهيئة الظروف للمفاوضات من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أكد تعليقا على هذه المعلومات، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تنقل أي رسائل حول أوكرانيا إلى لافروف عبر خبراء في نيويورك في أبريل.

المصدر: وكالات