البيت الأبيض ينفي إجراء محادثات سرية مع روسيا بشأن أوكرانيا

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على الأنباء التي تزعم بأن ممثلين أمريكيين أجروا مفاوضات سرية مع روسيا حول أوكرانيا، قائلا "إن هذا لم يحدث في الواقع".

وقال سوليفان خلال إفادة صحفية أجراها في البيت الأبيض في هذا الصدد "أنا ممتن لك على هذا السؤال، لأن بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء عن أشياء لم تحدث حقيقة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نفت هذه الأنباء في وقت سابق.

المصدر: ريا نوفوستي