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قناة تلفزيونية: اشتباكات في غرب فرنسا بين متظاهرين وأنصار اليمين المتطرف

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قناة تلفزيونية: اشتباكات في غرب فرنسا بين متظاهرين وأنصار اليمين المتطرف
Sputnik
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أفادت قناة France 3 التلفزيونية بأن التحقيق يجري في ظروف الاشتباكات بين المحتجين المشاركين في أعمال الشغب، وأنصار اليمين المتطرف التي وقعت الليلة الماضية في بلدة أنجيه غرب البلاد.

وأشارت القناة إلى أنه "تم فتح عدة قضايا جنائية بشأن حقيقة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني بعد اشتباكات دارت بين المتظاهرين وجماعة اليمين المتطرف".

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ونوهت القناة، بأنه تم اعتقال 11 شخصا في البلدة خلال الليل. ووفقا لها شارك في المواجهات في غرب فرنسا، عناصر وأنصار الجماعات اليمينية المتطرفة المحظورة في فرنسا، الذين كانوا يحملون العصي ومضارب البيسبول والهراوات.

واندلعت الاضطرابات في فرنسا، بعد أن قام شرطي صباح يوم الثلاثاء الماضي، بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد أن رفض الامتثال لطلب الشرطة.

ومنذ ذلك اليوم تشهد العديد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة حتى الآن.

المصدر: تاس

 

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