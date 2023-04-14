وزير الخارجية الصيني لنظيرته الألمانية: محادثات السلام هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ خلال اجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في بكين، إن تعزيز ودفع محادثات السلام يجب أن يكون السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الجمعة: "عقد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك هذا الصباح، الدورة السادسة للحوار الأمني ​​والدبلوماسي الاستراتيجي الصيني الألماني في بكين. وأكد خلال اللقاء أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية هو تعزيز عملية السلام والمفاوضات، وأن الصين مستعدة لمواصلة العمل من أجل السلام".

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وأضاف الممثل، "نأمل أيضا أن تحافظ جميع الأطراف المعنية على الموضوعية وضبط النفس وبذل جهود مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية".

وفي وقت لاحق طالبت بيربوك الصين بالتأثير على روسيا "لوقف الحرب في أوكرانيا"، معتبرة أنه "لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين".

وقالت خلال مؤتمر الصحافي في بكين اليوم إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ "يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبا للمعتدي الروسي بوقف الحرب".

وتزور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الصين في الفترة من 13 إلى 15 أبريل.

من جانب آخر أشار وانغ إلى أنه خلال الحوار، اتفق الجانبان على أنه يتعين على الصين وألمانيا تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتجنب سوء التقدير الاستراتيجي، والحفاظ على التفاهم الصحيح، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما أوضح الجانب الصيني موقف بلاده من قضية تايوان.

المصدر: تاس، نوفوستي