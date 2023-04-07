 
مباشر

ماكرون: فرنسا مستعدة للتعاون مع الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

ماكرون: فرنسا مستعدة للتعاون مع الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية
Globallookpress Xie Huanchi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v30v

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، أن باريس مستعدة للتعاون المكثف مع بكين لحل الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

وقال ماكرون كما نقل التلفزيون الصيني: "يولي الجانب الفرنسي أهمية كبيرة لنفوذ الصين على الساحة الدولية، ومستعد للعمل بشكل وثيق مع الصين، وبذل جهود مشتركة لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا بأقرب وقت ممكن".

إقرأ المزيد
إذلال مزدوج للأوروبيين.. صورة ماكرون وفون دير لاين في اجتماعهما مع شي تثير سخرية الفرنسيين
إذلال مزدوج للأوروبيين.. صورة ماكرون وفون دير لاين في اجتماعهما مع شي تثير سخرية الفرنسيين

وأكد أن فرنسا توافق على أنه من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، من الضروري مراعاة المخاوف المعقولة لجميع الأطراف.

ويجري ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة رسمية إلى الصين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا