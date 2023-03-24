رصد طائرة استطلاع بريطانية قبالة سواحل القرم

أفادت بيانات خدمة "فلايت رادار" بأن طائرة استطلاع من طراز "بوينغ RC" تابعة لسلاح الجو البريطاني، حلّقت ترافقها مقاتلتا "تايفون" فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.

وأضاف المصدر نفسه أن طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو البريطاني من طراز بوينغ RC حلقت برفقة مقاتلتين من طراز "يوروفايتر ــ تايفون" فوق البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وكان سرب الطائرات يتحرك نحو شبه جزيرة القرم الروسية، وتم رصدها على بعد حوالي 100 كيلومتر من شبه الجزيرة.

يشار إلى أن هذا النوع من الاختراقات تزايدت في الآونة الأخيرة، ففي صباح يوم 14 مارس، انتهكت طائرة أمريكية مسيرة المجال الجوي فوق البحر الأسود.

وكانت الطائرة الأمريكية تحلق نحو شبه جزيرة القرم. وبناء عليه انطلقت مقاتلات روسية لاعتراضها وانتهى الحادث بسقوطها في مياه البحر الأسود.

المصدر: ريا نوفوستي