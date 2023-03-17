 
مباشر

البيت الأبيض: لا نتحدث باسم أوكرانيا عندما نرفض وقف إطلاق النار

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا نتحدث باسم أوكرانيا عندما نرفض وقف إطلاق النار
Globallookpress Shawn Thew / Pool via CNP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uy9g

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن لا تتحدث باسم أوكرانيا عندما تقول إنها ترفض وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "لن أتحدث باسم الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي ما إذا كان هو على استعداد للنظر في أمر أم لا. وهو تحدث في الفترة الأخيرة بشكل واضح إلى حد كاف، بمعنى أنه لا يؤيد ذلك. لكنني لن أتحدث باسم الرئيس زيلينسكي، أنا أتحدث عن موقفنا".

وجدد كيربي التأكيد على رفض الرؤية الصينية للتسوية في أوكرانيا وإعلان أي وقف لإطلاق النار في الوقت الراهن.

إقرأ المزيد
واشنطن تعارض وقف إطلاق النار في أوكرانيا
واشنطن تعارض وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وتابع: "كما قلت، لدينا قلق عميق بشأن مكاسب روسيا على حساب أوكرانيا. ولذلك نعبر عن هذا القلق حتى قبل زيارة (الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا)".

وأضاف أن "السبب لعدم إطلاق باقي العالم دعوة لمثل هذا الأمر يتمثل في أنه من شأنه، كما قلت، أن يصادق على المكاسب الجغرافية لروسيا في أوكرانيا ويضع زيلينسكي في موقف محرج".

وكان كيربي قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعارض إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا في الوقت الراهن.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو