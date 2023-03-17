البيت الأبيض: لا نتحدث باسم أوكرانيا عندما نرفض وقف إطلاق النار

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن لا تتحدث باسم أوكرانيا عندما تقول إنها ترفض وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "لن أتحدث باسم الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي ما إذا كان هو على استعداد للنظر في أمر أم لا. وهو تحدث في الفترة الأخيرة بشكل واضح إلى حد كاف، بمعنى أنه لا يؤيد ذلك. لكنني لن أتحدث باسم الرئيس زيلينسكي، أنا أتحدث عن موقفنا".

وجدد كيربي التأكيد على رفض الرؤية الصينية للتسوية في أوكرانيا وإعلان أي وقف لإطلاق النار في الوقت الراهن.

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وتابع: "كما قلت، لدينا قلق عميق بشأن مكاسب روسيا على حساب أوكرانيا. ولذلك نعبر عن هذا القلق حتى قبل زيارة (الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا)".

وأضاف أن "السبب لعدم إطلاق باقي العالم دعوة لمثل هذا الأمر يتمثل في أنه من شأنه، كما قلت، أن يصادق على المكاسب الجغرافية لروسيا في أوكرانيا ويضع زيلينسكي في موقف محرج".

وكان كيربي قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعارض إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا في الوقت الراهن.

المصدر: تاس