واشنطن تعارض وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة عن معارضتها لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ورفضها مقترحات الصين بشأن التسوية للنزاع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "سنشعر بالقلق إزاء أي مقترحات صينية أحادية الجانب، وتعكس وجهة نظر روسيا فقط".

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وأشار إلى أن الخطة من 12 بندا التي قدمتها الصين قبل فترة، تتضمن بندا بشأن وقف إطلاق النار.

وقال: "ومع أن هذا يبدو مجديا وفكرة حسنة، فإن وقف إطلاق النار في الوقت الراهن يصادق على مكاسب روسيا ويعترف بها من الناحية الواقعية".

وأضاف أنه لذلك تعتبر الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في أوكرانيا الآن "انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: تاس