الخارجية الصينية: نأمل في عودة روسيا وأوكرانيا إلى محادثات السلام والتسوية السياسية

صرح وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، بأن بكين تأمل في عودة روسيا وأوكرانيا إلى محادثات السلام وإفساح المجال لتسوية سياسية للأزمة.

وقال قانغ في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: "تأمل الصين أن تحتفظ أوكرانيا وروسيا بالأمل في الحوار والمفاوضات.. مهما كانت الصعوبات والتحديات كبيرة، فلا ينبغي بأي حال إغلاق الباب أمام تسوية سياسية".

كما أشار تشين قانغ، ستواصل الصين لعب دور بناء في حل الأزمة واستعادة السلام في أوكرانيا. وقال "ستواصل الصين لعب دور بناء لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية وحل الأزمة واستعادة السلام في أوكرانيا".

ووفقا له، فإن الصين قلقة بشأن إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا وإمكانية خروج الوضع عن السيطرة. وقال: "الصين قلقة من الأزمة التي طال أمدها في أوكرانيا وإمكانية خروجها عن نطاق السيطرة. ونأمل بأن تحافظ جميع الأطراف على الهدوء والعقلانية وضبط النفس، وأن تواصل المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وتعود إلى مسار التسوية السياسية".

المصدر: تاس