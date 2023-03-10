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الصين: أوكرانيا ليست المشكلة الوحيدة في العالم

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الصين: أوكرانيا ليست المشكلة الوحيدة في العالم
AP Petr David Josek
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية، وانغ يي، أن أوكرانيا ليست المشكلة الوحيدة في العالم.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الدبلوماسي قوله: "يوجد في هذا العالم مشاكل غير المشكلة الأوكرانية".

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وأشار إلى أنه لا تزال هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالسلام ورفاهية الناس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، في وقت سابق، إنه لا يوجد ما يثير القلق في العلاقات بين روسيا والصين. وشدد على أن ما يثير القلق حقا هو دور الولايات المتحدة في تخريب السلام وزعزعة الاستقرار في العالم.

المصدر: RT

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