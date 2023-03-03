الأمن الروسي ينشر لقطات لآثار التخريب الأوكراني في بريانسك  

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو أظهر آثار محاولات مسلحين أوكرانيين إثارة الفوضى وإطلاق النار وزرع المتفجرات عقب تسللهم إلى إحدى قرى بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

ويظهر مقطع الفيديو سيارات أطلق المخربون الأوكرانيون النار عليها وتسببوا بمقتل مدني، فضلا عن وجود أسلحة ومتفجرات وقنابل يدوية وألغام مزروعة حاول المخربون الأوكرانيون خلالها إثارة الفوضى في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك.

وأفاد جهاز الأمن الروسي أمس الخميس بأنه تم العثور على عدد كبير من الأجهزة القابلة للتفجير بمنطقة كليموفسكي في بريانسك، وأن الوضع في المنطقة تحت سيطرة القوات والسلطات الأمنية.

ونتيجة لهجوم من قبل مجموعة المخربيين الأوكرانيين، قتل أحد السكان المحليين وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام.

وتسللت أمس الخميس مجموعة من المخربين الأوكرانيين لمنطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك حيث تم حجز عدد من المدنيين كرهائن في متجر بإحدى القرى قبل أن تعيد قوات الأمن الروسي فرض السيطرة والأمن إلى المنطقة.

المصدر: نوفوستي، RT