قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين لن ينشر نص المحادثات التي جرت بين قادة نورماندي الأربعة، التي جرت خلف أبواب مغلقة حول "مينسك -2".

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الأمر يستحق نشر محتويات المحادثات المغلقة : "نحن لا نفعل هذا من الناحية العملية ولن نفعله الآن".

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "شبيغل" الألمانية، بأنه أخبر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اتفاقيات مينسك "مستحيلة" وأنه لا يخطط لتنفيذها.

وقبل ذلك، قالت ميركل (التي شغلت منصب المستشارة الألمانية من 2005 إلى 2021)، إن "اتفاقية مينسك لعام 2014 كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لتصبح أقوى".

بدوره، اتفق الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، مع ميركل على أن اتفاقيات مينسك أعطت نظام كييف الوقت ليصبح أقوى، وقد شارك كلاهما في قمة نورماندي الرباعية، التي اتفقت على مجموعة من الإجراءات لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، خلال زيارة إلى كييف في يناير الماضي، إن صيغة نورماندي للمفاوضات كان "تقليدا دبلوماسيا".

وتم التوقيع على مجموعة من الإجراءات لتنفيذ هذه الاتفاقيات في 12 فبراير 2015 في مينسك، ونصت الوثيقة المكونة من 13 نقطة، على وجه الخصوص، على وقف إطلاق النار في دونباس، وسحب الأسلحة الثقيلة من خط الترسيم بين قوات الأمن في كييف والقوات الشعبية، بالإضافة إلى تدابير أخرى للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للوضع في دونباس.

وانتهكت كييف بشكل منهجي اتفاقيات مينسك، ونتيجة لذلك، في 22 فبراير 2022، اعترفت روسيا بجمهوريات لوغانسك ودونيتسك.

المصدر: تاس