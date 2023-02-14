وزير الدفاع الأمريكي: يجب على "الناتو" تقديم مساعدة عسكرية متكاملة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "الناتو" لا يجب أن يوفر الأسلحة فحسب لأوكرانيا، وإنما يتعين عليه أن يوفر لها المساعدة العسكرية المتكاملة.

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جاء ذلك خلال تصريحات أوستن اليوم الثلاثاء خلال اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو" في مقر الحلف ببروكسل، حيث تابع أوستن أن تحالف توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا يضم الآن 8 دول هي ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وكندا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال، حيث "تعهدت أوكرانيا بضمان تسليم المعدات التي نقلناها إلى الجيش إلى خط المواجهة".

وقال الوزير خلال الاجتماع: "إن هدفنا ليس فقط نقل المعدات، وإنما توفير القدرات العسكرية على المدى الطويل. سنواصل اليوم الحديث عن دمج وتنسيق دعمنا حتى يكون لدى أوكرانيا الوسائل اللازمة للقتال. وسنستمر في الحديث عن تكامل ومزامنة دعمنا، وسنناقش مبادرات التصنيع التي ستساعد في دعم مساعدتنا لأوكرانيا على المدى الطويل".

وكان الاجتماع السابق لمجموعة شركاء أوكرانيا في 20 يناير الماضي بقاعدة رامشتاين الجوية، ووفقا للمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن هذه المفاوضات أكدت تركيز الغرب على زيادة تصعيد الصراع في أوكرانيا.

المصدر: تاس