برلماني روسي: الغرب يسلح أوكرانيا لتنفيذ المخطط النازي لإبادة الشعوب السلافية!

قال عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، إن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، شرع في تسليح أوكرانيا، بهدف تنفيذ المخطط النازي في إبادة الشعوب السلافية.

وأوضح شيريميت، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن الولايات المتحدة والغرب، خدروا أوكرانيا والشعب الأوكراني، وزرعوا فيها أيديولوجية الكراهية المدمرة على مدى عقود، لدرجة أن الأوكرانيين لا يدركون بأنه يتم استغلالهم في حرب الولايات المتحدة والغرب الجماعي ضد روسيا.

وأضاف، أنه يتوجب على روسيا الانتصار في "حرب الحضارات" الدائرة بقيادة الولايات المتحدة، كون موسكو باتت الحصن الوحيد للدفاع عن الحضارة السلافية.

وأشار، إلى أن أوكرانيا تلعب دور الضحية في السيناريو الغربي، والغرب لن يتردد لحظة واحدة في التضحية بكييف ووضعها على "مذبح الحرب" لتحقيق أهم أهدافة الجيوسياسية، ألا وهي "إضعاف روسيا، واستعباد شعبها، والسيطرة على الموارد الطبيعية الروسية.

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يذكر أنه بعد مباحثات طويلة حول إمداد أوكرانيا بالدبابات الغربية، وافقت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء على إمدادها بدبابات Leopard 2، حيث سيتم تشكيل كتيبتين من الدبابات في المرحلة الأولى، كما ستنقل برلين سرية من 14 مقاتلة من طراز A6 من مخزون Bundeswehr.

ومن جهته أفاد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن الدبابات الألمانية ستصل أوكرانيا نهاية شهر مارس.

وفي ذات اليوم أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن ستمد أوكرانيا بـ 31 دبابة أمريكية من طراز M1 Abrams، ما يمكن أوكرانيا من تشكيل كتيبة دبابات واحدة.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن إمداد أوكرانيا بدبابات M1 Abrams سيستغرق شهورا.

ومن جهتها أكدت روسيا مرارا على لسان العديد من المسؤولين، أن طموح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم، مجرد أحلام ستتحطم على أرض الواقع.

المصدر: نوفوستي