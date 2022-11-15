دونيتسك: تحرير قرية كانت تتخذها القوات الأوكرانية نقطة لقصف أراضي دونيتسك

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير قرية أوبيتنوي، في أفدييفكا، التي كانت القوات الأوكرانية اتخذتها لسنوات نقطة قصف لاستهداف أراضي جمهورية دونيتسك.

وجاء في بيان المقر: "اعتبارا من 15 نوفمبر 2022 ، قامت مجموعة من قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير قرية اوبيتنوي فى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتقع أفدييفكا على بعد 20 كيلومترا من مدينة دونيتسك. وهي تحت سيطرة نظام كييف منذ يونيو 2014. وخلال السنوات الثماني من النزاع في دونباس، أنشأت القوات المسلحة الأوكرانية حلقة دفاعية حول أفدييفكا. ويجري تنفيذ هجمات مدفعية وصاروخية منتظمة على دونيتسك بشكل رئيسي من هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي