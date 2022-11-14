القوات الروسية تحرر بلدة بافلوفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة "بافلوفكا" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، نتيجة للمعارك العنيدة التي خاضتها القوات المسلحة الروسية.

ويفتح الاستيلاء على هذه القرية الاستراتيجية جسرا لمزيد من هجوم القوات الروسية في دونباس وفقا لما قاله القائمة بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تابع أنه "بدون السيطرة على هذه البلدة، يصبح من الصعب للغاية تحرير أوغلدار، الأمر الضروري لدفع العدو بعيدا عن دونيتسك".

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وكانت وزارة الدفاع قد أفادت منذ أسبوع ان نسبة الخسائر الأوكرانية إلى نظيرتها الروسية في اتجاه أوغلدار تصل إلى 9:1، إضافة إلى ذلك فقد فر الجيش الأوكراني يوم الجمعة الماضي من قرية أوبيتنويه بالقرب من أفدييفكا، التي حاصرتها القوات الروسية، في الوقت نفسه، تخلى مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية عن المحطات الإذاعية والتوثيق العسكري.

وكان قائد العملية العسكرية الخاصة الجنرال سوروفيكين قد أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو عن استئناف الجيش الروسي الهجوم في بعض المناطق، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من تحرير قرية بافلوفكا في اتجاه يوجنودونيتسك، وفي اتجاه دونيتسك، هزمت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر باخموتكا وتقدمت نحو مارينكا وبيرفومايسكي.

المصدر: نوفوستي