زيلينسكي: يجب على المواطنين التقليل من استهلاك الكهرباء

اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال خطاب متلفز أنه يجب على المواطنين التقليل من استهلاك الكهرباء من الساعة 17:00 حتى 23:00 مساء.

وقال زيلينسكي في خطاب مسائي: "في بعض مدن ومناطق أوكرانيا، يتعين على مهندسي الطاقة أن يحدوا من إمدادات الكهرباء حتى يعمل النظام بأكمله بثبات وبشكل جيد".

وجاء ذلك عقب اعلان السلطات المحلية إعادة الخدمة بشكل كامل إلى محطات الطاقة الحرارية على خلفية استهداف الجيش الروسي البنية التحتية الحيوية.

المصدر: نوفوستي