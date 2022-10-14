صحفي أمريكي يتنبأ بسبب توقيف ماسك خدمة Starlink في أوكرانيا

ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى أن سبب توقف خدمة Starlink في أوكرانيا، هي "وقاحة" السفير الأوكراني في التعامل معه.

وفي تغريدة على "تويتر" قال الصحافي جايسون جاي سمارت إن "شركة SpaceX المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك أبلغت البنتاغون أنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة Starlink في أوكرانيا... هذا يأتي بعد أيام فقط من قول السفير الأوكراني أندريه ميلنيك لماسك بأن يتركنا وشأننا (F**ck Off)".

ليرد ماسك على هذه التغريدة بالقول: "نحن فقط نتبع نصيحته".

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

وأضاف ماسك: "كانت Starlink مصدرا حيويا للاتصال للجيش الأوكراني.. بتكلفة 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام".

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.



This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.



As for what’s happening on the battlefield, that’s classified. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

المصدر: "الإندبندنت"