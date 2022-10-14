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صحفي أمريكي يتنبأ بسبب توقيف ماسك خدمة Starlink في أوكرانيا

أخبار العالم

صحفي أمريكي يتنبأ بسبب توقيف ماسك خدمة Starlink في أوكرانيا
AFP
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ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى أن سبب توقف خدمة Starlink في أوكرانيا، هي "وقاحة" السفير الأوكراني في التعامل معه.

وفي تغريدة على "تويتر" قال الصحافي جايسون جاي سمارت إن "شركة SpaceX المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك أبلغت البنتاغون أنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة Starlink في أوكرانيا... هذا يأتي بعد أيام فقط من قول السفير الأوكراني أندريه ميلنيك لماسك بأن يتركنا وشأننا (F**ck Off)".

ليرد ماسك على هذه التغريدة بالقول: "نحن فقط نتبع نصيحته".

وأضاف ماسك: "كانت Starlink مصدرا حيويا للاتصال للجيش الأوكراني.. بتكلفة 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام".

المصدر: "الإندبندنت"

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