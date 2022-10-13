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أنتونوف يعلق على وصول ممثلي آزوف إلى الولايات المتحدة

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أنتونوف يعلق على وصول ممثلي آزوف إلى الولايات المتحدة
Sputnik
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صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة على استعداد حتى لتمجيد النازية في حملة جنونية "لتشويه سمعة روسيا "معلقا على وصول ممثلي"آزوف".

وقال  أنتونوف: "رأينا تقارير إعلامية عن اجتماعات بين مقاتلي آزوف مع طلاب من جامعات أمريكية رائدة. وتحدث ممثلو منظمة شبه عسكرية للنازيين الجدد إلى طلاب في جامعة ستانفورد. ولا شك في ماهية أفكار الإرهابيين النازيين الجدد، دعونا نتذكر حادثة أوديسا الذين تم حرقهم أحياء في مايو 2014. وكبار السن ونساء وأطفال دونباس، الذين لقوا حتفهم من القصف الوحشي والضربات للنازيين الجدد".

وذكر أن الولايات المتحدة مستعدة حتى لتمجيد النازية" لتشويه سمعة روسيا ". 

واختتم رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية قائلا: "هل حقا من أجل الانتصار على روسيا في ساحة المعركة أن يقف الأمريكيون في صف السفاحين الفاشيين من آزوف ويدافعون عن الأيديولوجية النازية؟".

المصدر: تاس  

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