بيسكوف: الكلام عن احتمالية عقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وبايدن يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن إدارتي روسيا والولايات المتحدة لم تتقدما بأي مقترحات لإجراء مفاوضات بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة الـ 20

وعلق بيسكوف في وقت سابق قائلا: بأن الكلام عن احتمالية عقد اجتماع بين الرئيسين يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية لكن أيا من الطرفين لم يطرح الفكرة على أرض الواقع.

ومن جهتها قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات