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بولندا ستشارك في مناورات الناتو حول "الردع النووي"

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بولندا ستشارك في مناورات الناتو حول
AFP
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صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك للصحفيين اليوم الخميس عقب اجتماع مع شركاء التحالف أنه سيشارك جنود بولنديون في تدريبات الناتو حول "الردع النووي".

وقال بلاشتشاك إن"السؤال الأول الذي ناقشه مع شركاء التحالف يتعلق بالدرجة الأولى بالتدريبات التي يكون الغرض منها الردع النووي".

وبحسبه ستقام التدريبات هذا الشهر. وقال الوزير "بولندا ستشارك أيضا في هذه التدريبات باستخدام الوسائل التقليدية لدينا".

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن الناتو يعتزم إجراء مناورات مخطط لها منذ فترة طويلة حول "الردع النووي" ولا يعتقد أنه ينبغي إلغاؤها بسبب الصراع في أوكرانيا. وأشار إلى أن تمارين "Steadfast Noon" ستجرى الأسبوع المقبل.

المصدر: تاس 

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