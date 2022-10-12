الصين تمتنع عن التصويت على قرار أممي لا يعترف باستفتاءات الانضمام إلى روسيا

أكد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن مشروع القرار الغربي الذي يطالب الجمعية العامة بعدم الاعتراف بانضمام مناطق جنوب وشرق أوكرانيا إلى روسيا، لن يسهم في وقف التصعيد.

وقال قنغ شوانغ: "لطالما اعتقدنا أن أي إجراء تتخذه الجمعية العامة ينبغي أن يساعد في تهدئة الموقف، واستئناف الحوار في أسرع وقت ممكن، وتعزيز حل سياسي لهذه الأزمة. ومشروع القرار المقترح لن يساعد في تحقيق الأهداف المذكورة وبالتالي، فإن الوفد الصيني يمتنع عن التصويت".

وأضاف: "الآن هناك حاجة ملحة لحث الأطراف المعنية على ضبط النفس وتجنب التصعيد ومنع المواجهة من الخروج عن السيطرة"، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

وطرحت الدول الغربية قرارا في الجمعية العامة لا يعترف بالاستفتاءات ويدعو جميع الدول والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بتغيير وضع مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه في أوكرانيا، وعدم الاعتراف بانضمام المناطق المذكورة إلى روسيا.

كما يطالب القرار موسكو بسحب قواتها الفوري من أوكرانيا ويشدد على "الالتزام بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة حدودها المعترف بها دوليا"، ويدين موسكو على تنظيم الاستفتاءات و"محاولة" ضم مناطق أوكرانية.

المصدر: وكالات