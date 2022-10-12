اشتية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن مخيم شعفاط بالقدس

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي للعمل على فك الحصار الإسرائيلي عن مخيم شعفاط في القدس.

وجاءت هذه الدعوة في بيان صادر عن رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

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وقال اشتية إنه من الضروري "تحشيد الجهود الدولية، للعمل على فك الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ أيام على أهلنا في مخيم شعفاط، في القدس".

وحث رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، على دخول المخيم للتعرف على حجم معاناة اللاجئين بداخله، والعمل على السماح لهم بمغادرة المخيم والدخول إليه بحرية.

يذكر أن القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط بشكل متواصل وتفرض حصارا خانقا وإغلاقا شديدا عليه منذ مساء يوم السبت.

وتبرر القوات الإسرائيلية هذه الممارسات بالبحث عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي تتهمه بإطلاق نار على حاجز قرب المخيم أودى بحياة مجندة وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة.

المصدر: وكالات